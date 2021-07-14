Рада ухвалила важливий закон для старту опалювального сезону

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн.

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування. Як зазначають у Мінрегіоні, цей закон є життєво важливим у контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону.

«Без врегулювання заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» теплокомуненерго не зможуть стати повноцінними учасниками ринку природного газу та виконувати умови ринкових договорів», – наголосила заступниця голови Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

Так, законом пропонується:

перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;

дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені;

верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, що утворилась до або після 1 січня 2016 року;

зупинити провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості, зокрема за договорами з «Нафтогазом» та операторами газорозподільчих мереж.

У вересні у Раді буде зареєстрований другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

Як повідомлялося, підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів.