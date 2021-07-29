  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Президент підписав закон про нові правила роботи старост

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Староста призначається місцевою радою після обов'язкового громадського обговорення кандидатури з жителями старостинського округу - Президент підписав закон про нові правила роботи старост
    Староста призначається місцевою радою після обов'язкового громадського обговорення кандидатури з жителями старостинського округу
    Фото: freeradio.com.ua

    Закон удосконалює правове регулювання інституту старост в Україні для його подальшого розвитку

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток інституту старост. Документ дозволить мешканцям громад впливати на вибір кандидатур старост та наділить їх додатковими функціями. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» №1638-IX, який парламент ухвалив 14 липня після повторного розгляду з пропозиціями глави держави», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що закон удосконалює правове регулювання інституту старост в Україні для його подальшого розвитку.

    Зокрема документ передбачає, що староста призначається місцевою радою після обов'язкового громадського обговорення кандидатури старости з жителями старостинського округу.

    Крім того, закон робить необов'язковим входження старости до складу виконавчого комітету ради громади. При цьому їм буде гарантовано право на участь і виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради.

    Крім цього, за рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

    Закон також регулює порядок створення старостинських округів з метою запровадження інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад.

    Раніше «слуги народу» розповіли нові правила роботи старост.

    Теги: децентралізація місцева влада закон Володимир Зеленський самоврядування президент село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент підписав закон про нові правила роботи старост