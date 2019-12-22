Закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до ув’язнених набув чинності



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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту» у неділю, 22 грудня, набув чинності.

Текст закону був 21 грудня опублікований в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України», а також оприлюднений на сайті видання.

Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста право безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту.

Закон доповнює частиною 5 статтю 12 закону «Про попереднє ув’язнення», згідно з якою представникам МКЧХ побачення з особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув’язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час.

Як повідомлялося, Закон «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту» № 372-IX Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року. Президент підписав його 19 грудня.

Нагадаємо, Зеленський спростив доступ представників Червоного хреста до ув’язнених.