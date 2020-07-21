Зеленський підписав закон, що передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повеней
Президент підписав зміни в закон «Про державний бюджет», які збільшують резервний фонд на непередбачені витрати
Президент Володимир Зеленський підписав зміни в закон «Про державний бюджет», які збільшують резервний фонд на непередбачені витрати. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, на ліквідацію наслідків повеней на заході України направлять 2 млрд гривень.
Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення подолання наслідків повені у західних областях України, а також запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у західних областях України через негоду з 22 червня почалися паводки. Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.