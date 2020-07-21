  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Зеленський підписав закон, що передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повеней

    • Розсилка
    На Західній Україні через потужні дощі з кінця червня розпочалися паводки - Зеленський підписав закон, що передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повеней
    На Західній Україні через потужні дощі з кінця червня розпочалися паводки

    Президент підписав зміни в закон «Про державний бюджет», які збільшують резервний фонд на непередбачені витрати

    Президент Володимир Зеленський підписав зміни в закон «Про державний бюджет», які збільшують резервний фонд на непередбачені витрати. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Так, на ліквідацію наслідків повеней на заході України направлять 2 млрд гривень.

    Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення подолання наслідків повені у західних областях України, а також запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій.

    Нагадаємо, у західних областях України через негоду з 22 червня почалися паводки. Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    бюджет гроші закон Володимир Зеленський рятувальники паводок президент негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ