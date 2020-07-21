Зеленський підписав закон, що передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повеней



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На Західній Україні через потужні дощі з кінця червня розпочалися паводки

Президент підписав зміни в закон «Про державний бюджет», які збільшують резервний фонд на непередбачені витрати

Президент Володимир Зеленський підписав зміни в закон «Про державний бюджет», які збільшують резервний фонд на непередбачені витрати. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, на ліквідацію наслідків повеней на заході України направлять 2 млрд гривень.

Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення подолання наслідків повені у західних областях України, а також запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду з 22 червня почалися паводки. Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.