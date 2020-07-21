Рада схвалила за основу закон Зеленського про «інвестиційних нянь»



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«За» проголосували 244 нардепи.

Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро

Верховна Рада сьогодні, 21 липня, прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №3760 про «інвестиційних нянь», автором якого є президент Володимир Зеленський.

«За» проголосували 244 нардепи.

Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

«Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не тільки податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу і гарантію стабільності», - раніше запевняли в Офісі президента.

Також інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проекту до його закінчення. Отримають вони і до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

Дані інструменти будуть доступні і для українських, і для іноземних інвесторів.

Нагадаємо, на початку липня в Офісі президента заявили, що розробили закон про «інвестиційних нянь» і готуються внести його до Ради.

Як повідомлялося, що ідея «інвестиційної няні» полягає в підписанні договору між інвесторами та урядом України про конкретні умови, в разі порушення Кабмін та інвестор буде відповідатимуть в міжнародних судах.

У квітні Юлія Ковалів повідомила що законопроєкт про «інвестиційних нянь» найближчим часом буде представлений в парламенті.

Під час засідання Національної ради реформ 30 червня також була представлена концепція реформування Державної митної служби. Митниця повинна відійти від бюрократичних процедур.

Також презентували концепцію реформи приватизації.