  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Рада відправила на доопрацювання закон про розвідку

    • Розсилка
    &laquo;За&raquo; відправлення на доопрацювання проголосував 231 парламентар - Рада відправила на доопрацювання закон про розвідку
    «За» відправлення на доопрацювання проголосував 231 парламентар

    Проєкт має удосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки

    Верховна Рада сьогодні, 21 липня, відправила на повторне друге читання законопроєкт №2412-д «Про розвідку».

    «За» відправлення на доопрацювання проголосував 231 парламентар.

    Проєкт пропонував удосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства. Цей закон повинен був замінити діючий Закон «Про розвідувальні органи України».

    У законопроєкті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

    Крім того, в проєкті закону прописувався механізм створення комітету Верховної Ради, який уповноважений забезпечувати контроль парламенту за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначалися функції, повноваження і особливості діяльності зазначеного комітету Ради.

    Нагадаємо, цей закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді за нього проголосували 233 нардепи.

    Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, нардепи схвалили законопроєкт, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

    розвідка ЄС Верховна Рада закон парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ