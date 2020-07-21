Рада відправила на доопрацювання закон про розвідку



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«За» відправлення на доопрацювання проголосував 231 парламентар

Проєкт має удосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки

Верховна Рада сьогодні, 21 липня, відправила на повторне друге читання законопроєкт №2412-д «Про розвідку».

«За» відправлення на доопрацювання проголосував 231 парламентар.

Проєкт пропонував удосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства. Цей закон повинен був замінити діючий Закон «Про розвідувальні органи України».

У законопроєкті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Крім того, в проєкті закону прописувався механізм створення комітету Верховної Ради, який уповноважений забезпечувати контроль парламенту за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначалися функції, повноваження і особливості діяльності зазначеного комітету Ради.

Нагадаємо, цей закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді за нього проголосували 233 нардепи.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, нардепи схвалили законопроєкт, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС.