Негода у Карпатах: дорогу через Буковецький перевал розблоковано



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Буковецький перевал — перевал у Покутсько-Буковинських Карпатах

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків

В Івано-Франківській області дорожники розчистили проїзд через Буковецький перевал, який заблокований через зсуви грунту.

Про це повідомляє служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«Проїзд через Буковецький перевал розблоковано! Нагадуємо, що на км 49 а/д Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський у с. Буковець стався зсув гірських порід», - повідомила служба автомобільних доріг в області.

Як повідомлялося, на Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади відбулося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Через повені зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

В Івано-Франківській області загинуло троє людей від стихії, одна – зникла безвісти.

Буковецький перевал — перевал у Покутсько-Буковинських Карпатах. Розташований у Верховинському районі Івано-Франківської області, в межах села Буковець , на вододілі річок Рибниці та Чорного Черемошу. Перевалом проходить автошлях Р24: Косів — Верховина.

Зазначимо, що через зсуви у Карпатах зникло озеро Криве.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.