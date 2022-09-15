Зерновий коридор: із портів України відправляється рекордний караван

15 вересня дев’ять суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська

З України за один день буде вивезено чверть мільйона тонн агропродукції

У рамках зернової ініціативи 15 вересня заплановано вихід 11 суден з агропродукцією з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

На борту суден 240 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Дев’ять суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, а два балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту «Південний».

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«З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки», – йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський викрив фейк російського диктатора Володимира Путіна щодо експорту українського зерна.