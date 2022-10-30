«Зерновий коридор»: Росія заблокувала рух більш ніж 200 суден

Судна не можуть продовжити рух, оскільки немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором

Рух 218 суден, які транспортують збіжжя з України в межах «зернової угоди», виявилося фактично заблокованим через призупинення Росією участі в ній. Про це заявило Міністерство інфраструктури України.

У відомстві пояснили, що судна не можуть продовжити рух через те, що українська сторона станом на 30 жовтня не отримала дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

Серед 218 суден, рух яких заблоковано, 95 уже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію, ще 101 – очікує інспекції на вхід до українських портів, а решта 22 – чекають на вихід з українських портів.

«Українська сторона не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі», – наголошують в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, учора, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.