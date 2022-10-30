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Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів
Олексій Кубраков / Twitter

Сьогодні з українського порту мало вийти судно Ikaria Angel з 40 тисяч тонн пшениці

Експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Судно Ikaria Angel з 40 тисяч тонн пшениці мало сьогодні вийти з українського порту. Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», – йдеться в повідомленні.

Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів фото 1

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

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Теги: війна росія окупанти Україна зерно Чорне море

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