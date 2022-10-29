Зеленський відреагував на рішення РФ щодо зернової угоди

Президент наголосив, що через чергове загострення можуть постраждати Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам та інші країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах. Про це він повідомив під час відеозвернення.

За його словами, заява Росії про призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, і це не сьогоднішнє рішення, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні.

«Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що через чергове загострення можуть постраждати Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам та інші країни.

Президент також зауважив, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору.

«Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у «двадцятці». Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом. Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи. Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке?», – зауважив президент.

Зауважимо, що за інформацією Мінінфраструктури, Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Раніше, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.