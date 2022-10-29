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Росія заявила, що зупиняє дію зернової угоди через вибухи в Севастополі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія заявила, що зупиняє дію зернової угоди через вибухи в Севастополі
Москва зупиняє участь у реалізації зернової угоди
фото з відкритих джерел

На заяву росіян відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Москва зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» після теракту, здійсненого київським режимом за участю фахівців Великобританії проти кораблів Чорноморського Флоту та цивільних судів», – заявили у Міноборони РФ.

На заяву росіян відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про «брудну бомбу», над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах…Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця», – написав Єрмак.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на звинувачення міноборони країни-агресорки і назвало вигадкою заяву нібито в підготовці «фахівцями ВМС Британії» українських військових для здійснення «атаки» БПЛА в Севастопольській бухті. Також британці вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».

Як повідомлялося, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ.  Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Теги: окупанти Міноборони військові Москва шантаж

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