Припинення зернової угоди: Туреччина веде переговори з РФ – Bloomberg

Росія 29 жовтня заявила про вихід із «зернової угоди»

Після оголошення Росією про тимчасове призупинення участі в «зерновій угоді» Туреччина розпочала переговори з Москвою і сподівається на успішне їхнє завершення. Про це повідомив агентству Bloomberg турецький чиновник на умовах анонімності.

За словами представника Туреччини, «є підстави для оптимізму, що переговори з Росією можуть досягти прогресу».

Пізніше міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення переговорів із російською стороною.

«Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар продовжує переговори та координацію зі своїми співрозмовниками, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою», – йдеться у повідомленні відомства.

Міноборони Туреччини заявило, що під час цих зустрічей «сторонам нагадується про важливість продовження ініціативи, яка має позитивний вплив на людство у всьому світі і доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу, а також про важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму».

Судна з українським зерном, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не вирушатимуть.

Нагадаємо, учора, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.