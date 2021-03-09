Жмак закликав нардепів кликати представників правління «Укрзалізниці» на засідання, які стосуються її діяльності

Нещодавно «Укрзалізниця» отримала перший об’ємний запит від ТСК Ради, на який почала надавати інформацію

Тимчасову слідчу комісію Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ було створено у січні цього року

Голова правління УЗ Володимир Жмак висловив здивування тим фактом, що Тимчасова слідча комісія, яку створила Верховна Рада для перевірки фінансового стану УЗ, раптово звернулася до Кабміну та Наглядової ради з запитанням про його компетентність. І нагадав, що у постанові, якою ця ТСК була створена, передбачається, що вона має перевіряти фінансову діяльність УЗ в 2017-2020 роках, тоді як самого Жмака призначили наприкінці 20-го року. Відповідне повідомлення він розмістив у своєму Телеграм-каналі.

Він нагадав, що тимчасову слідчу комісію ВР з питань перевірки та оцінки стану УЗ було створено у січні цього року. Нещодавно УЗ отримала перший об’ємний запит від ТСК, на який почала надавати інформацію. Але у ТСК вирішили відповіді не чекати.

«Яким же було моє здивування, коли, не дочекавшись від УЗ відповіді, Голова ТСК Гришина Ю. повідомила на своїй сторінці у фейсбуці про результати першого засідання комісії. ТСК прийняла рішення про направлення «звернення прем’єр-міністру, міністру інфраструктури та Наглядовій раді УЗ щодо питання їхньої оцінки компетентності нинішнього правління компанії». Складається враження, що ТСК не прийняла до уваги обґрунтування необхідності її створення, зазначене ВРУ у рішенні про її формування – різке погіршення показників виробничої діяльності УЗ з 2017 по 2020 рік!», – нагадав Жмак.

Він також вказав, що на засідання ТСК були запрошені тільки міністр (інфраструктури Владислав Криклій – Ред.) та члени Наглядової ради УЗ.

«Членів же правління на засідання запросити забули. Результати діяльності діючого правління не досліджувалися від слова «взагалі». А нам є, що сказати: і про ліквідацію дефіциту тяги, і про збільшення обороту вагонів, і про стосунки з ринком, який, нарешті, задоволений співпрацею з УЗ, і про багато іншого», – перераховує Жмак.

Він висловив надію, що позиція голови ТСК викликана непорозумінням.

«Сподіваюся, що поширена Головою ТСК в фейсбуці інформація – просте непорозуміння. І разом із членами ТСК ми співпрацюватимемо над тим, щоб зрозуміти першопричини «крутого піке» УЗ з 2017 по 2020 роки», – резюмував Жмак.

Як відомо, у січні Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати можливу бездіяльність і порушення законодавства органами управління підприємства, які призвели до погіршення показників підприємства у 2017-2020 роках.

Раніше народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи результати засідання комісії, висловив здивування, що на це засідання не були запрошені представники правління, а тільки члени Наглядової ради. Він заявив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» не має професійного рівня для управління компанією і «кришує» корупцію: ніякої інформації від Наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали, а єдине, що пропонують члени Наглядової ради – підвищувати тарифи на залізничні перевезення.