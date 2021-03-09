МОЗ: в Україні за добу коронавірус виявили у понад 3 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 410 061 особа;

одужало – 1 199 229 осіб;

летальних випадків – 27 204;

проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 201 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 62 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 71 випадок;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 13 випадків;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 69 випадків;

Тернопільська область – 97 випадків;

Харківська область – 196 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 8 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 409 випадків;

Чернігівська область – 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

У той же час серед країн світу Україна займає 11–е місце за приростом Covid–19.