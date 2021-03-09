МОЗ: в Україні за добу коронавірус виявили у понад 3 тисяч людей
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,4 млн людей
Вчора з коронавірусом до українських лікарень було госпіталізовано 1 837 пацієнтів
Здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 410 061 особа;
- одужало – 1 199 229 осіб;
- летальних випадків – 27 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 201 випадок;
- Вінницька область – 460 випадків;
- Волинська область – 62 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 71 випадок;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 13 випадків;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 162 випадки;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 69 випадків;
- Тернопільська область – 97 випадків;
- Харківська область – 196 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 8 випадків;
- Черкаська область – 28 випадків;
- Чернівецька область – 409 випадків;
- Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.
У той же час серед країн світу Україна займає 11–е місце за приростом Covid–19.