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    МОЗ: в Україні за добу коронавірус виявили у понад 3 тисяч людей

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    За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,4 млн людей&nbsp; - МОЗ: в Україні за добу коронавірус виявили у понад 3 тисяч людей

    За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,4 млн людей 

    Фото: Уніан

    Вчора з коронавірусом до українських лікарень було госпіталізовано 1 837 пацієнтів

    В Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 410 061 особа;
    • одужало – 1 199 229 осіб;
    • летальних випадків – 27 204;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • місто Київ – 201 випадок;
    • Вінницька область – 460 випадків;
    • Волинська область – 62 випадки;
    • Дніпропетровська область – 151 випадок;
    • Донецька область – 23 випадки;
    • Житомирська область – 71 випадок;
    • Закарпатська область – 195 випадків;
    • Запорізька область – 13 випадків;
    • Івано-Франківська область – 433 випадки;
    • Київська область – 162 випадки;
    • Кіровоградська область – 5 випадків;
    • Луганська область – 14 випадків;
    • Львівська область – 351 випадок;
    • Миколаївська область – 151 випадок;
    • Одеська область – 63 випадки;
    • Полтавська область – 7 випадків;
    • Рівненська область – 53 випадки;
    • Сумська область – 69 випадків;
    • Тернопільська область – 97 випадків;
    • Харківська область – 196 випадків;
    • Херсонська область – 2 випадки;
    • Хмельницька область – 8 випадків;
    • Черкаська область – 28 випадків;
    • Чернівецька область – 409 випадків;
    • Чернігівська область – 37 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

    У той же час серед країн світу Україна займає 11–е місце за приростом Covid–19.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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