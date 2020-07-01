Журналісти знайшли у нового очільника Львівщини незадекларовані квартиру, машину і офшорні компанії



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Максим Козицький був призначений головою Львівської облдержадміністрації п'ять місяців тому

Незадеклароване майно і компанії оформлені на родичів очільника Львівщини

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький не задекларував офшорні та польську компанії, будинок на березі озера і татова машина. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що Козицький став першою особою на Львівщині п’ять місяців тому. «І одразу включився в роботу: проводить наради, об’їжджає райони, дає пресконференції, подає в Кабмін перспективний план розвитку Львівщини, яким не задоволені жителі області, записує відео-звернення нардепу Бужанському про новини на сайті обласної адміністрації. Коротше, працює. Тепер ще й керівником обласного осередку «Слуги народу», - йдеться у розслідуванні.

Журналісти зазначають, щойно Козицький подав «свіженьку» декларацію, вони одразу почали її вивчати. «Козицький у минулому бізнесмен, керував майже двома десятками компаній, що спеціалізуються на «зеленій» енергетиці. Разом з дружиною минулоріч Козицький заробив понад півтора мільйона. А ще в декларації – тисячі євро, доларів та гривень на рахунках у банку і готівкою», - пише видання і додає, що «за доброю українською традицією в електронній декларації вони знайшли не все».

У нагоді стали соцмережі, якими активно користується донька Козицького, показуючи якраз те, чого в декларації чиновника нема.

Апартаменти, які Максим Козицький все ж вказав в своїй декларації, він нібито орендує у мами. В декларації це позначено, як «квартира»… Але в реальності – це ціле родинне гніздечко з садом, в якому теж полюбляє відпочивати донька керівника області.

Цей факт Максим Козицький не заперечує: «Справді, ми живемо всі в одному будинку. Це будинок, в якому окремі квартири і кожна з цих квартир належить комусь з нашої сім’ї».

До цього родинного гнізда Козицький приїжджає на «Audi Q7», якої нема в декларації.

«Машина, як і будинок біля озера – татова. Придбав її Зіновій Козицький за двадцять днів після призначення сина на посаду. Придбав і одразу дав сину. Мабуть, на тест-драйв», - пишуть журналісти.

Що ж до бізнесу, то у Козицьких спеціалізація компаній найрізноманітніша: сонячні, вітрові електростанції, розвідувальне буріння, видобування природного газу, розведення свійської птиці, вирощування зернових культур, постачання води, прокат велосипедів. А ще комп’ютерні послуги для Нацагентства із запобігання корупції, Військової та майже всім обласним прокуратурам, офісу Генерального прокурора. Загалом – півсотні компаній. Спойлер – це лише в Україні.

«Я рівновіддалений від різних політичних впливів, груп. Що мій бізнес не залежить, ну не маємо ми зав’язків жодних», – заявляв Козицький під час одного з інтерв’ю.

В декларації Максима Козицького десятки компаній. Ставши чиновником, управління ними він передав батькові, хоча контактний номер у деяких фірмах досі його. Козицький каже, впливу на бізнес не має. «І все було б добре, але все ж вирішили придивитися до цих компаній. І не пожалкували. Бо вони вивели нас на іноземний бізнес, який теж приводить до Максима Козицького. А ще до поляків, кіпріотів і навіть віргінців», - йдеться у розслідуванні.

Але в декларації про польську фірму – жодного слова. Прізвище Козицького не згадується і в документах компанії.

Нагадаємо, 6 лютого цього року президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького.

Як повідомлялося, у середині червня Львівську обласну організацію партії «Слуга народу» очолив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.