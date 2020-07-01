У Чернівцях оцінили збитки від повені у майже 21 млн грн



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Через негоду річка Прут піднялася до 8 метрів і знесла міст у Чернівцях, який перебував в аварійному стані

Мер Чернівців хоче, щоб Кабмін виділив гроші з держбюджету на ліквідацію наслідків негоди

У міськраді Чернівців підрахували, що завдані повінню збитки становлять майже 21 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

«Суму збитків, які упродовж 23-25 червня 2020 р. завдала повінь у м. Чернівці, затвердила 30 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загальна сума завданих збитків становить 20 835 767 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер міста звернувся листом до голови Чернівецької ОДА Сергія Осадчука. Він просить того клопотати перед Кабміном про виділення грошей з держбюджету на ліквідацію наслідків негоди.

«Внаслідок підняття рівня води в р. Прут, а також підняття води в р. Потіт в межах м. Чернівці підтоплено домогосподарства в районі вулиць Ізмайлівська, Козятинська, Гайова, Ямпільська, Селезнівська та пров. Рокитнянський, територію Калинівському ринку, дорогу та автостоянку ринку «Добробут». Розмито окремі автомобільні дороги, замулено частково річки Кися, Мольниця, Клокучка, Потіт, Мошків, замулено і частково пошкоджено водоперепускні, зливові та каналізаційні мережі. Значних збитків зазнала водопровідна насосна станція «Біла», яка забезпечує роботу Прутського водозабору, пошкоджено очисні споруди КП «Чернівцводоканал» с. Магала, інші об’єкти водоканалу», - додали у міськраді.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.