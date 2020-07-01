В Офісі президента представили законопроєкт про «інвестиційних нянь»



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Основою законопроєкту про підтримку та стимулювання інвестицій стала ідея, яку Володимир Зеленський назвав «інвестиційними нянями» Фото: Офіс президента

Законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила законопроєкт про підтримку та стимулювання інвестицій.

На засіданні Національної ради реформ Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку президент назвав «інвестиційними нянями».

У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

«Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності», – зазначила заступниця керівника Офісу президента.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проекту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

«Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів», – повідомила Ковалів.

За її словами, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.

Нагадаємо, що ідея «інвестиційної няні» полягає в підписанні договору між інвесторами та урядом України про конкретні умови, в разі порушення Кабмін та інвестор буде відповідатимуть в міжнародних судах.

У квітні Юлія Ковалів повідомила що законопроєкт про «інвестиційних нянь» найближчим часом буде представлений в парламенті.

Нагадаємо, під час засідання Національної ради реформ 30 червня також була представлена концепція реформування Державної митної служби. Митниця повинна відійти від бюрократичних процедур.

Також презентували концепцію реформи приватизації.