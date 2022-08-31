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Гетманцев емоційно пояснив, чому податки залишаться високими

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Гетманцев емоційно пояснив, чому податки залишаться високими
Реформа без конкретики – це хайп і лукавство
фото з відкритих джерел

«Той, хто пропонує скасування податків, повинен одночасно називати за чий це рахунок пропонується»

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував пропозицію зниження податків під час війни, яка лунає в політичних колах. За його словами, перш ніж обговорювати такий крок та його доцільність, треба відповісти на два питання: яка мета такого вчинку і за чий рахунок. Про це він сказав у розмові з «РБК-Україна».

Мовляв, відомі у вузьких колах «спеціалісти» із скасування податків постійно пропонують зниження податків, але ніколи не відповідають на питання – «щоб що?», сказав Гетманцев. 
 
«Ми повинні зменшити податки, але чому? Тому що у нас вони вищі, ніж у сусідів? Це неправда. Тому що це найкращий інструмент стимулювання бізнесу? Це також неправда, бо оподаткування для розвитку бізнесу займає 7-8 місце у переліку вирішальних факторів. І йому передує верховенство права, правоохоронна система, дерегулювання, фінансова стабільність, доступ до кредитування, зручні державні сервіси, коли мені за підключення до електромережі не треба хабар давати. Антикорупційні речі. Все це передує оподаткуванню. Якщо всього цього не буде, скасуй податки – ніхто не прийде», – вважає голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також всьому цьому передує і страхування військово-політичних ризиків. Це те, над чим уряду треба сконцентруватися, і те, чим уряду треба зараз займатися дуже уважно, аби економіка розвивалася. Тому перше питання не має обґрунтованої відповіді, це питання віри.

«Друге питання – «за чий рахунок?». Ви знаєте, скільки у нас зараз відсоток перерозподілу ВВП через зведений бюджет і соціальні фонди? У цьому році 70%, при тому, що вельмишановна мною міністерка економіки запропонувала з 1 січня перейти на 30%, тобто зменшити відсоток перерозподілу. А у нас тільки на безпеку і оборону близько 30% піде. Важко не підтримати таку прекрасну ідею, але нема жодного розрахунку, який би за сучасних умов робив би таку ціль реальною. Тобто це також питання віри», – повідомив Гетманцев.

На думку Гетманцева, пора переводити економічний порядок денний із площини віри в площину математики.

«Проблема перерозподілу частини ВВП через бюджет – це проблема не відсотку, а ефективності використання зібраних коштів… Але в будь-якому випадку, той, хто пропонує скасування податків, повинен одночасно називати за чий це рахунок пропонується. Вчителі? Медики? Військові? Інакше будь-яка така «реформа», – це хайп та лукавство», – вважає він. 

Нагадаємо, раніше Гетманцев розкритикував обурення українців знеціненням гривні та податковими пропозиціями від Офісу президента

Тим часом уряд готує для українців ще один податок.

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Теги: податки бюджет гроші ВВП

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