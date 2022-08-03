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Уряд готує для українців ще один податок

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:15 glavcom.ua
Уряд готує для українців ще один податок
Кабмін найближчими тижнями має внести законопроєкт на розгляд парламенту 
glavcom.ua

Триває робота над законопроєктом про додатковий збір на імпортні товари – депутат 

Уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпортні товари в Україні.  Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі. 

«Так, підтверджую – уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт. Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних, всіх імпортних товарів та послуг», – написав депутат. 

Як зазначив Железняк, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

«Очікується, що Кабмін внесе законопроєкт в найближчі тижні», – додав він.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, динаміка податкових та митних надходжень в нашій країні починає покращуватися. Зокрема, в березні надходження з митниці сягнули 7 млрд грн, тоді як у липні вже понад 22 млрд грн, пише «Уніан».

Наразі концепція нового збору ще не обрана.

«Ми зараз обговорюємо питання запровадження додаткового митного збору. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір – говорити зарано», – зазначив Марченко. 

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету. 

Також видання Financial Times спрогнозувало, що восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки. 

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Теги: податки

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