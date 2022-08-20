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Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні

Володимир Миленко
glavcom.ua
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
Представник монокоаліції пропонує українцям дивитися не на курс гривні, а не зруйновані рашистами будинки у Харкові
фото: Telegram Гетманцева

Україні мають жити війною, а не курсом валют, упевнений «слуга народу»

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, представник «Слуги народу» Данило Гетманцев розкритикував обурення українців знеціненням гривні та податковими пропозиціями від Офісу президента. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев порекомендував «жителям Києва, Львова та інших «мирних» українських міст, що мляво потягують Апероль Шприц» перестати обговорювати економічну ситуацію в країні, а натомість з’їздити до Запоріжжя чи Харкова.

Нардеп заявив, що побачене там поверне цих людей до «об’єктивної реальності», в якій немає місця обговоренням літнього відпочинку в Туреччині та цін на бензин.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Додамо, дещо раніше повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету. 

Також видання Financial Times спрогнозувало, що восени фінансові ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки. 

На початку серпня стало відомо, що уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпортні товари в Україні. Йшлося, зокрема, про запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних, всіх імпортних товарів та послуг.

Читайте також: Нацбанк обвалив офіційний курс гривні. Що це означає для бізнесу та громадян
Теги: Данило Гетманцев партія Слуга народу гривня податки курс валют

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