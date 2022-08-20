Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні

Представник монокоаліції пропонує українцям дивитися не на курс гривні, а не зруйновані рашистами будинки у Харкові

Україні мають жити війною, а не курсом валют, упевнений «слуга народу»

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, представник «Слуги народу» Данило Гетманцев розкритикував обурення українців знеціненням гривні та податковими пропозиціями від Офісу президента. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев порекомендував «жителям Києва, Львова та інших «мирних» українських міст, що мляво потягують Апероль Шприц» перестати обговорювати економічну ситуацію в країні, а натомість з’їздити до Запоріжжя чи Харкова.

Нардеп заявив, що побачене там поверне цих людей до «об’єктивної реальності», в якій немає місця обговоренням літнього відпочинку в Туреччині та цін на бензин.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Додамо, дещо раніше повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

Також видання Financial Times спрогнозувало, що восени фінансові ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.

На початку серпня стало відомо, що уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпортні товари в Україні. Йшлося, зокрема, про запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних, всіх імпортних товарів та послуг.