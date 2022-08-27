«10–10–10». Податкова реформа чи сон рябої кобили?

Гучна ініціатива Офісу президента розcварила навіть «слуг народу»

Офіс президента разом із урядом виступив з ініціативою, яка може суттєво змінити податкову систему країни. Авторами реформи є команда на чолі із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, до неї долучилися фахівці Міністерства економіки, зокрема перший заступник міністра Денис Кудін. У розробці нового податкового концепту також взяли участь медійно розкручені персонажі, так звані «говорящі» голови з економічним акцентом: директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар та співзасновник Центру економічного відновлення, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач. Очевидно, їх залучили до процесу, аби ініціатива влади від самого початку мала своїх пропагандистів, які уміють працювати на широку аудиторію.

Суть реформи

Модель «10–10–10» передбачає ставки у розмірі 10% на ключові податки:

Податок на прибуток (нині базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%);

Податок на доходи фізичних осіб (нині передбачено чотири основні варіанти ставок ПДФО у 2022 році – нульова ставка 0%, 5%, 9% та 18%);

Податок на додану вартість (ПДВ, нині 20% – загальна ставка; 14% – ставка для деяких сільськогосподарських товарів; 7% – ставка ПДВ для медвиробів, лікарських засобів, екскурсійних послуг відвідувачам музеїв, показу оригінальних творів, адаптованих фільмів, послуг тимчасового розміщення/проживання;

Крім того, планується скасувати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), а воєнний збір збільшити до 3%.

Анонсована реформа заступником керівника Офісу президента України Ростиславом Шурмою передбачає скорочення трьох важливих податків практично удвічі

«Слуги» у шоці

У коментарях під дописом на Facebook голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк на тему гучної реформи висловлюються припущення, що система «10–10–10» – тільки задум, а от розрахунків її ефективності бракує.

Сам допис соратниці президента сповнений натхнення та віри у втілення реформи. «Не маю жодного сумніву, що парламент невідкладно розгляне відповідний законопроєкт, щойно він буде поданий... Ми очікуємо, що законопроєкт (радше низка законопроєктів, тому що масштаб змін за всіма податковими позиціями колосальний) буде зваженим, оздобленим точними розрахунками і вичерпними обґрунтуваннями всіх змін. Очікуємо, що законодавча ініціатива буде опрацьована Мінфіном і буде містити відповідні корекції у бюджетній політиці, чітке бачення компенсаторів бюджету та впливів на економічне зростання з урахуванням ситуації воєнного стану», – написала вона.

Однією з перших повідомлення Шуляк прокоментувала її колега з провладної фракції, голова парламентського Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. І ось тут розкрилось несподіване…

«Зовсім нема розуміння, яким чином відміна ЄСВ (Єдиного соціального внеску – «Главком») вплине на зобов‘язання як фондів соцстраху (зокрема, Пенсійного фонду), так і наскільки у конструкції 10-10-10 будуть забезпеченні соцвиплати та соцпослуги на місцевому рівні. Що з реорганізацією фондів соцстраху, та у який спосіб будуть обраховуватись страхові виплати без страхових внесків? Жодного документа щодо фінполітики у цій царині комітет не отримував», – поскражилась Третьякова, яку дійсно було б варто долучити до процесу розробки реформи, зважаючи на сферу її діяльності у Раді.

«Поки немає (розрахунків та пояснень – «Главком») ні в кого, але вірю, що подадуть», – так відповіла колезі Шуляк.

Третьякова не єдина впливова членкиня владної команди, що скептично оцінила анонсовану реформу. До лав критиків долучився і радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Його розробники реформи також проігнорували. Завжди емоціний Милованов вирішив такого ставлення не пробачати. «Поки не побачу розрахунки, модель, припущення – це все несерйозно. Політизація і хайп», – дуже швидко поставив діагноз він.

«Комітет державної влади та місцевого самоврядування обов'язково хоче побачити бодай драфти законопроектів, моделювання та розрахунки впливу на державний та місцеві бюджети. А то якось за красиві слайди та абзаци голосувати не вийде. Ну і ще, звісно, варто пройти євроінтеграційну експертизу. Тому, віримо у плідну роботу розробників», – попередив ще один «Слуга народу» Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

Отже, про термінове втілення реформи, схоже, наразі не йдеться. Шуляк погарячкувала…

Аргументи «за»

Один з числа авторів реформи, Андрій Длігач розповів, що зниження ПДВ вбиває «скрутки» – основне джерело корупції у податковій, а зниження податку на працю загалом зацікавить і працівників, і роботодавців мати білу зарплату. У податковій реформі «10-10-10» ЄСВ повністю не скасовується, він залишається для ФОПів, які сплачують єдиний податок. Також він запевнив, що реформа добре прорахована. За словами Длігача, вона не суперечить глобальному руху боротьби з офшорами. Більше того, запропонована система є перехідною – для запуску економічного відновлення і зростання.

«Можливо, слід одразу декларувати перехід до «15-15-15» у горизонті 3-5 років, що може бути закріплено законодавчо і дозволить бізнесу проводити відповідне планування», – уточнив він.

Щодо ПДВ. Длігач вважає, що сумарний ефект від зниження податкового навантаження перекриває негатив від скасування відшкодувань: «Саме явище «уникнути сплати ПДВ» втрачає сенс. «Чорна» готівка, припускає він, можливо залишатиметься ще рік.

«Чи суперечить реформа зобов'язанням щодо гармонізації із законодавством ЄС? Україна має виконувати взяті на себе зобов‘язання, а 112 Євродиректива вказує, що протягом перехідного періоду можуть бути відступи щодо кількості та рівня ставок», – додав він.

Відомий бізнесмен та інвестор Петро Чернишов ділиться такими думками: «Дефіцит бюджету буде величезним і його неможливо закрити ніяким підвищенням податків чи скороченням видатків. Ось цифри: до війни збирали приблизно 100 млрд грн на місяць та витрачали 110 млн. Дефіцит закривали за допомогою ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Нині збирають 60 млрд, а витрачають 200 млрд... Якщо до війни Україна могла якось розповідати про свою «інвестиційну привабливість», то тепер головне завдання утримати у країні якомога більше бізнесів. Оскільки після війни наш божевільний північний сусід нікуди не подінеться і все одно буде небезпечним, то і після війни треба буде давати екстраординарні умови інвесторам, щоби хтось сюди приходив із грошима. Ніхто, мені здається, не сперечається, що поточна податкова система, разом із правоохоронною системою – це жах-жах. Міняти систему треба, поки у президента рейтинг близько 100%, а таке довго тривати не може! Нам же хочеться, щоби співгромадяни, що поїхали, повернулися? Треба допомогти їм у цьому і показати, що країна хоче і їх, і їхні гроші», – додає він.

Співзасновник monobank Олег Гороховський упевнений, що від запровадження реформи «10-10-10» «точно не стане гірше». На його думку, податкову систему, що зараз діє в Україні, треба змінювати.

«Потрібен новий суспільний договір. Наприклад, ми отримуємо від законодавців прості, зрозумілі і адекватні правила гри, зобов'язуємось їх виконувати та створити атмосферу нетерпимості до тих, хто ці правила порушує. Не слід боятися наслідків змін старої системи. Стара система як побитий боксер – руками махає, але перспектив не має», – зазначає він.

Система оподаткування «10-10-10», на думку Гороховського, відповідає основним вимогам, необхідним для укладання вигідного суспільного договору: «вона проста, зрозуміла і її вигідно не порушувати».

«Ми зараз перебуваємо на такій стадії, коли в економіці вже складно щось сильно погіршити – може бути лише краще або так само», – додає він.

Аргументи «проти»

«Чистий піар без жодної спроби втілити в життя», – висловив свою думку щодо реформи нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, щоб ці плани стали реальністю, їх треба зафіксувати у: Бюджеті на 2023 рік, змінах до Бюджетного кодексу (які подають разом з Бюджетом), а також у податкових змінах, які планують також подавати під Бюджет. Наразі ж у жодному з цих документів відповідних змін немає. А для того, щоб їх запровадити, потрібно провести консультації з Мінфіном, Мінекономіки, НБУ, податковою і Мінсоцом (тому що питання скасування ЄСВ для них дуже болісне), однак інформації про це немає.

«А насправді готуються податкові зміни під Бюджет-2023, чекають на повернення акцизів і внесуть 10% імпортний збір. Там точно не про зниження податків. І можна дуже довго писати, що саме не так з ідеєю «10-10-10(+3)», але в цьому немає сенсу. Ніхто одразу окрім хайпу і не збирався з нею щось робити. Сподіваюсь, розробники цього документа про це також знають», – сказав Ярослав Железняк.

«А за чий рахунок, власне, свято? – запитує провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. – Якщо говорити про зниження податків, то треба говорити і про перегляд зобов’язань держави. І тут цікава ситуація, бо це виходить за межі податкової реформи, але чомусь автори вирішили, що вони і тут можуть щось зробити, але не оголошувати саме у пакеті», – коментує вона.

Експертка зазначає – автори ініціативи розповіли, що йдеться про запровадження обов’язкового медичного страхування та страхування соціальних ризиків. Тільки платниками, на думку авторів, тепер мають бути громадяни, а не компанії.

«І тут у мене питання – тобто зниження податків буде «благом» для роботодавців – вони будуть сплачувати менше (на думку авторів). Видається, що свято за рахунок працівників, які повинні будуть зі своїх заробітних плат сплатити за:

Обов’язкове медичне страхування

Страхування соціальних ризиків

Накопичувальне пенсійне страхування

Стосовно освіти не бачила коментарів, але, ймовірно, йдеться про скорочення державного замовлення та більше фінансування за власний рахунок?», – припускає Бетлій.

Заступник Міністра фінансів України (2015-2016), радник Міністра фінансів України по міжнародних питаннях оподаткування (2016-2018) Олена Макєєва переконана: ніхто всерйоз займатися цією ініціативою не буде і через кілька тижнів всі втратять інтерес до цієї теми.

«Ця реформа не нова. Вона за своєю ідеєю дуже схожа на те, що ми пропонували у 2015-2016 роках. Запропоновано єдину ставку, як це зробили інші країни Євросоюзу. Але різниця у тому, що ця модель не прорахована, вона конфліктує з нашими зобов'язаннями перед Європейським Союзом у рамках Асоціації і вона не має здорового глузду», – жорстко зазначає Макєєва.

Експертка нагадує, що це не перша ініціатива цієї групи: «За останні п’ять років вони взагалі пропонували ПДВ скасувати, запровадити податок з обороту та інші різні дурниці… На сьогодні Міністерство фінансів, Міністерство економіки та профільний комітет парламенту і відомі економісти вже висловилися з приводу цієї ініціативи і, відповідно, вже зрозуміло, що цю ініціативу ніколи не буде втілено у життя», – підкреслює вона.

Податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська переконана: ініціатива заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми щодо впровадження нової радикальної податкової реформи зі ставками «10-10-10», яка розрахована на зниження податкових ставок, за умов війни є нереальною.

«В нас 75-80% надходжень до бюджету сплачують 25% платників податків. Зараз ще частина цих платників податків опинилася у зонах бойових дій, на окупованих територіях, а їхній бізнес зруйновано. Такі законопроекти щодо зниження ставки, зрозуміло, приємно читати, але вони нереалістичні», – зазначила експерт.

Податковий консультант підкреслила, що реформа «не витримає зіткнення з реальністю».

«Щоб захистити бюджет, з огляду на нові ставки податку, потрібно дати точний прогноз. На цьому етапі (ініціативу) завалять практично всі комітети, тому що це не можна спрогнозувати», – вважає Томашевська.

Нардеп від «Європейської Солідарності», член податкового комітету Ніна Южаніна згодна з тим, що реформа потрібна. Однак – не така. «Місяця півтора тому я мала розмову з Ростиславом Шурмою, і він сказав мені, що готує кардинальну реформу, яка, за його словами, не буде фіскальною, а якоюсь іншою. Якою – він не сказав. Але я не очікувала, що у підсумку він видасть «10-10-10», – ділиться Южаніна з «Главкомом».

«Я б хотіла, щоб ця влада змогла реалізувати реформу. Але вже судячи з тих кількох днів обговорення, вона не пройде. У мене питання: навіщо робити такі заяви, аби знову сколихнути суспільство, після чого продемонструвати, що влада неспроможна зробити крок вперед і реально впровадити щось нове. Тому я пропоную реалізувати вкрай потрібну реформу податкової служби, адже ця структура стримує розвиток економіки, і методи роботи її не змінюються. Попередня влада, і та, що перед нею, і ця, що тепер, намагаються її реформувати, але помітно, що це задача непідйомна. Всі процеси автоматизовані, і тому власне служба виконує роль удавки на шиї бізнесі», – зазначила вона.

Наталія Сокирчук, «Главком»