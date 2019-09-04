ЗМІ: «Центренерго» під контролем Коломойського продає енергію собі в збиток



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За даними ЗМІ, новий менеджмент «Центренерго»є підконтрольним Ігорю Коломойському

За даними ЗМІ, проданий обсяг енергії говорить про те, що компанія буде завантажувати обладнання на максимум і навряд чи генерація зможе покрити весь обсяг продажів

Державна генеруюча компанія ПАТ «Центренерго» укладає угоди на постачання енергії споживачам собі в збиток. Такий висновок робить видання «Українські новини» на підставі даних Української енергетичної біржі.

Згідно з оприлюдненими результатами торгів 22 і 27 серпня, «Центренерго» продало 942,75 тис. МВт-год електроенергії на вересень. При цьому 22 серпня 1000 лотів постачання при піковому навантаженні були продані в середньому за 1715 грн./МВт-год без ПДВ, поза піку – за 1139 грн./МВт-год. А 27 серпня ще 550 лотів поза піку були продані в середньому за 878 грн./МВт-год.

За даними джерела видання 368.media в Міненерговугілля, проданий обсяг енергії говорить про те, що компанія буде завантажувати обладнання на максимум і навряд чи генерація зможе покрити весь обсяг продажів. Таким чином, прогнозують у міністерстві, якщо в «Центренерго» не зможуть провести цей обсяг, то недолік доведеться купувати в «Укренерго» за ціною «ринку на добу вперед» (РДН, найдорожча електроенергія) +15% (алгоритм визначення ціни і об'єкту купівлі/продажу електроенергії - ред.).

«При цьому компанія і так продала свою генерацію нижче собівартості», - повідомило джерело.

Таким чином, «Центренерго» може постачати енергію кінцевому споживачеві собі в збиток, а значить - завдадуть удар по кишенях платників податків, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше «Центренерго» оприлюднило звітність, відповідно до якої в січні-червні 2019 року підприємство отримало чистий збиток у розмірі 1,2 млрд грн проти чистого прибутку у 439,26 млн грн за аналогічний період 2018 року. Як повідомляється, чистий дохід за перше півріччя знизився на 9% (на 714,98 млн грн) – до 7,26 млрд грн. Валовий збиток склав 201,29 млн грн проти 634,54 млн грн валового прибутку за січень-червень 2018 року.

За даними ЗМІ, новий менеджмент «Центренерго»є підконтрольним Ігорю Коломойському. Сьогодні він двічі заробляє на держкомпанії – отримуючи електроенергію за заниженими цінами для своїх підприємств, а також будучи фактичним бенефіціаром одній з компаній, що постачають на «Центренерго» вугілля з непідконтрольних територій Донбасу під виглядом вугілля з Росії через фірму-одноденку з Борисполя.