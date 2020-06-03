Промзона в Кременчуці може перетворитися на сонячний електропарк нова енергія



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Нова СЕС у Кременчуці займатиме 150 гектарів

Сонячна електростанція матиме потужність 75 МВт

У Кременчуці (Полтавська область) мають намір побудувати на території промислової зони сонячну електростанцію потужністю 75 МВт.

Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради «Про погодження укладення додаткової угоди до інвестиційного договору», повідомляє Кременчуцька газета.

«Оскільки на даний час проектна документація розроблена в повному обсязі та ТОВ «Нове тепло» отримало дозвіл на початок будівельних робіт, пропонується внести зміни до інвестиційного договору, що дозволить інвестору продовжити реалізацію проекту з будівництва сонячної станції у Північному промисловому вузлі міста Кременчука», - йдеться у проекті рішення.

СЕС займатиме 150 гектарів на території колишнього індустріального парку «Центральний».