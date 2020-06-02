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    У Швеції розробили мікропивоварню на сонячних панелях

    нова енергія
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    Новітня пивоварня може очищати 70 тисяч літрів води на місяць - У Швеції розробили мікропивоварню на сонячних панелях
    Новітня пивоварня може очищати 70 тисяч літрів води на місяць

    Сонячні панелі захищають пивоварню від перебоїв з електроенергією

    Шведський стартап Wayout розробив автономну мікропивоварню, яка містить передову систему очищення води і працює на сонячній електроенергії. Про це пише profibeer

    Розробку розміром з контейнер тестуватимуть у Африці. Наразі компанія збирається відправити готову пивоварню на екокурорт в Національному парку Серенгеті у Танзанії. Пивоварня може очищати 70 тисяч літрів води на місяць. Установка здатна робити питною будь-яку воду, в тому числі знесолювати морську, і тому ідеальна для регіонів, де доступ до чистої водопровідної води обмежений.

    Сонячні панелі, якими зовні обшита мікропивоварня, захищають від перебоїв з електроенергією. Максимально компактні модулі розроблені шведськими студіями Bernadotte & Kylberg І No Picnic.

    Пивоварня використовується за передплатою, а все обслуговування WayOut бере на себе. Пивовару потрібно тільки завантажити інгредієнти, решту пивоварня зробить сама - від підготовки води до промивання обладнання після варіння.

    Крім пива, можна виготовляти газовану воду — зі смаковими добавками або без них. У баках пивоварні може зберігатися 3 тисячі літрів готових напоїв. За якістю продукції і ходом роботи обладнання стежить головний офіс Wayout у Стокгольмі.

    Також компанія розробила окремий модуль для очищення води. Один з перших виготовлених пристроїв був переданий Всесвітньому проекту «Голод», який відправить його в Уганду.

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