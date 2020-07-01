ЗМІ: Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів

Оголошення тендеру очікується 1 липня, а розрахунки заплановані на 6 липня

Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, а також оголосить тендер з викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму $750 млн

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в банківських колах.

За словами співрозмовника видання, Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років.

Крім того, у документах, про які є заявляє видання, йдеться, що Україна оголосить тендер з викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів.

Зазначається, що організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

Крім того, співрозмовник видання анонсував телефонну конференцію в рамках підготовки угоди.

Згідно з документами, по єврооблігаціям-2021, загальний обіг яких на ринку становить $1,409 млрд за номіналом, ціна викупу визначена в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, обіг на ринку яких становить близько $1,384 млрд - $1042,5 за $1000.

Видання зазначає, що вищий пріоритет віддається викупу єврооблігацій-2021. При цьому Україна залишає за собою право на свій виключний розсуд купляти більше або менше вказаного об'єму.

Оголошення тендеру очікується 1 липня, а розрахунки заплановані на 6 липня.