3 липня пройде онлайн-конференцію «Сталий бізнес»



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За 8 годин 15 спікерів поділяться інсайтами з побудови ефективного та відповідального бізнесу в Україні.

Місія конференції - об'єднання унікального досвіду побудови стійкого бізнесу в Україні.

Учасниками онлайн івенту стануть малі, середні та великі компанії, які будують свій бізнес за ESG-принципами (екологічна, соціальна та управлінська стійкість).

Власники компаній поділяться досвідом побудови стійких систем, а галузеві експерти розкажуть, які виклики чекають на бізнес в найближчому майбутньому. На зустрічі будуть презентовані кейси КСВ, освітні та інфраструктурні програми, а також ініціативи щодо створення галузевих кластерів.

Серед спікерів конференції:

Микола Тимощук, генеральний директор UFuture;

Олександр Перцовський, перший заступник гендиректора «Укрпошти»;

Андрій Худо, співзасновник і голова наглядової ради холдингу емоцій! FESТ;

Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи «Нова Країна»;

Ігор Гут, керуючий партнер шведсько-українського проекту «DYB Develop Your Business»;

Алекс Ліссітса, генеральний директор ІМК;

Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації;

Василь Мікулін, керуючий партнер BeerCraft

Ярослава Полякова, керівник департаменту корпоративних комунікацій мережі АЗК ОККО;

Марина Булацька, керівник проекту «Лавка Традицій», мережа супермаркетів «Сільпо»;

Лілія Середа, Head of marcom and PR, YASNO;

Сергій Комберянов, президент Lean Institute Ukraine;

Олена Зубарєва, керівник департаменту комунікацій та сталого розвитку компанії «Фармак»;

Тетяна Сахарук, голава правління Глобального договору ООН в Україні;

Марина Саприкіна, керівник Центру «Розвиток КСВ».

Цільова аудиторія онлайн-конференції: власники і топ-управлінці середнього та великого бізнесу, які вже впровадили принципи сталого бізнесу або планують це зробити. Також інформація від ключових ринкових гравців буде корисною для малих підприємців, які бажають працювати у виробничих кластерах з великими гравцями.

«Цінність конференції в тому, що в її програмі немає теоретичних кейсів. Всі спікери - експерти та бізнесмени - це ті, хто вже реалізував проекти зі сталого розвитку в найбільших компаніях країни», - Максим Біроваш, продюсер конференції «Сталий бізнес» і головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

За підсумками конференції бізнес / медіа бюро еkonomika + випустить спеціальний номер журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших», де будуть опубліковані кращі проекти корпоративної соціальної відповідальності бізнесу.

Другою темою журналу стануть кейси про те, як компанії вибудовують бренд роботодавця - керують людським капіталом, розвивають, навчають та мотивують персонал. Директори з кадрів різних компаній розкажуть про свій досвід формування ефективних команд та про нові компетенції співробітників.

Третьою темою спеціального номера «ТОП-100. Рейтинги найбільших» стануть найбільші платники податків країни. Крім рейтингу самих платників податків, редакція розповість про їх найбільш значущі проекти.

З питань співпраці та розміщення реклами звертайтеся до Тетяни Святненко за номером 067 232 72 92 або на пошту: [email protected]