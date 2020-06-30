У Нацраді реформ розповіли, як в Україні пришвидшать приватизацію



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На засіданні Національної ради реформ представлено концепцію реформи приватизації Фото: Офіс президента

Фонд держмайна розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію

На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням президента України Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформи приватизації.

Про це повідомляє Офіс глави держави.

«В Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств. Кожне п’яте – збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень. Саме тому важливо кардинально пришвидшити приватизаційний процес.

За п'ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів», – йдеться у повідомленні.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко зазначив, що у 2020-му вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.

Сенниченко також повідомив, що за участю Фонду державного майна підготовлено комплексний законопроект, який має зафіксувати процедуру передачі об’єктів у приватну власність, покращити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність.

Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет Міністрів, якщо орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності, борги об’єкта перевищують 50% вартості активів, об’єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі.

Також під час засідання було обговорено пропозиції щодо угоди про визнання винуватості, яка має розвантажити роботу судів і забезпечити невідворотність покарання.

«Президент вважає цю ідею не готовою до реалізації, тому запропонував доопрацювати відповідний законопроект», –додали у пресслужбі глави держави.

Нагадаємо, під час засідання Національної ради реформ також була представлена концепція реформування Державної митної служби. Митниця повинна відійти від бюрократичних процедур.