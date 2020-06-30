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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав на аукціоні держоблігацій у п’ять разів менше, ніж тиждень тому

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    Міністерство фінансів&nbsp;України 30 червня залучило до бюджету понад 1,27 млрд грн - Мінфін продав на аукціоні держоблігацій у п’ять разів менше, ніж тиждень тому
    Міністерство фінансів України 30 червня залучило до бюджету понад 1,27 млрд грн

    Мінфін запропонував цінні папери з терміном обігу від трьох місяців до трьох років

    Міністерство фінансів України в ході аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня залучило до бюджету понад 1,27 млрд грн. 

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    У порівнянні з аукціоном 23 червня, середньозважена дохідність знизилася тільки для шестимісячних паперів, прибутковість яких виросла до 7,74%. За цим інструментам до держбюджету залучили 485 млн грн.

    Ставки по дворічним і трирічним ОВДП залишилися на колишньому рівні - 10,39% і 10,47% відповідно. За ним до держбюджету залучили 249 млн грн і 5 млн грн відповідно.

    Найбільше вдалося залучити по тримісячних цінних паперам - 534 млн грн за ставкою 7,24%.

    Нагадаємо, що тижнем раніше Мінфін залучив до бюджету 6,2 млрд гривень знизивши ставки по однорічним і дворічним паперів.

    До слова, парламент вирішив погасити 31 млрд боргів на енергоринку за рахунок емісії ОВДП.

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    Мінфін економіка гроші Україна фінанси облігація
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