Мінфін продав на аукціоні держоблігацій у п’ять разів менше, ніж тиждень тому



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Міністерство фінансів України 30 червня залучило до бюджету понад 1,27 млрд грн

Мінфін запропонував цінні папери з терміном обігу від трьох місяців до трьох років

Міністерство фінансів України в ході аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня залучило до бюджету понад 1,27 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У порівнянні з аукціоном 23 червня, середньозважена дохідність знизилася тільки для шестимісячних паперів, прибутковість яких виросла до 7,74%. За цим інструментам до держбюджету залучили 485 млн грн.

Ставки по дворічним і трирічним ОВДП залишилися на колишньому рівні - 10,39% і 10,47% відповідно. За ним до держбюджету залучили 249 млн грн і 5 млн грн відповідно.

Найбільше вдалося залучити по тримісячних цінних паперам - 534 млн грн за ставкою 7,24%.

Нагадаємо, що тижнем раніше Мінфін залучив до бюджету 6,2 млрд гривень знизивши ставки по однорічним і дворічним паперів.

До слова, парламент вирішив погасити 31 млрд боргів на енергоринку за рахунок емісії ОВДП.