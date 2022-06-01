Зміна тарифів та нові умови у банках. Що чекає на українців із 1 червня

Тарифи на воду та електрику на час дії воєнного стану залишаться незмінними

Зростання цін на тепло не повинно вплинути на тарифи для населення, а виплачувати пенсії обіцяють без затримок

Від 1 червня 2022 року українців чекає низка змін, зокрема йдеться про нові тарифи на тепло, скасування кредитних канікул у банках та зміни щодо виплат військовослужбовцям.

Тарифи на комуналку

Від 1 червня 2022 року компанія «Нафтогаз Трейдинг» планує підвищити ціни на газ. Це підвищення – у межах трирічних договорів і стосується підприємств теплової комунальної енергетики. Ціна виросте у понад 3 рази – до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ). Проте на тарифах для населення це не повинно позначитися.

Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін, оскільки було вирішено їх «заморозити» на період дії воєнного стану. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн/кВт·год при розмірі споживання до 250 кВт·год та 1,68 грн/кВт·год – при розмірі споживання понад 250 кВт·год.

Тарифи ж на воду будуть встановлюватися місцевими водоканалами. Однак вони будуть затверджуватися НКРЕКУ. Про якісь зміни у тарифах на водопостачання відомостей не було.

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