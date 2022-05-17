Допомога від міжнародних організацій: уряд визначив, хто має право на виплати
Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога»
Уряд розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території», – зазначив він.
За словами очільника Уряду, заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога», а з часом така можливість з’явиться в «Дії».
Раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях.
Також переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.
Як повідомлялося, зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це: території, що є тимчасово окупованими; території, що знаходяться в оточенні (блокуванні); території, на яких ведуться активні бойові дії.
Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія» (в розділі «послуги»). Також заяву на взяття на облік у статусі ВПО можна подати особисто до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.