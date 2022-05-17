Допомога від міжнародних організацій: уряд визначив, хто має право на виплати

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога»

Уряд розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території», – зазначив він.

За словами очільника Уряду, заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога», а з часом така можливість з’явиться в «Дії».

Раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях.

Також переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.