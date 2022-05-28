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    Економіка та фінанси

    Змінено порядок обчислення пенсійного стажу: кого це торкнеться

    Україна вдосконалює пенсійне законодавство - Змінено порядок обчислення пенсійного стажу: кого це торкнеться
    Україна вдосконалює пенсійне законодавство

    Періоди роботи на спецпоселенні зарахуються до страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі

    Пенсійний фонд України змінив порядок обчислення стажу депортованим особам. Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.

    Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі відповідно до Закону України від 15 лютого 2022 року №2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства».

    Для зарахування у потрійному розмірі відповідних періодів роботи, що мала місце до 1 січня 2004 року, необхідно надати документи про:

    • належність до депортованих осіб (посвідчення). Посвідчення видається уповноваженим органом, в т.ч. місцевою держадміністрацією.
    • час (період) перебування на спец поселенні. Час перебування на спецпоселенні визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень.
    • періоди роботи на спецпоселенні.

    Пенсійний фонд зазначив, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи або архівними установами.

    Як повідомлялося, Мінсоцполітики планує до кінця 2022 року ще тричі підвищити пенсійні виплати: у липні, жовтні та грудні. Таким чином, середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, який є зараз – пенсія становитиме 4,5 тис. грн.

    Теги: пенсіонери пенсійна система Україна Пенсійний фонд стаж
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    Змінено порядок обчислення пенсійного стажу: кого це торкнеться