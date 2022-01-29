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    Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові

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    На невеликому острові зараз проживають лише дві особи - Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові
    На невеликому острові зараз проживають лише дві особи
    фото: Alamy Stock Photo

    Закоханим запропонували вакансію на ізольованому від людей острові Рона у Шотландії

    На ізольованому від людей острові Рона у Шотландії знайдено вакансію мрії для закоханих. Про це повідомляє Mirror.

    Рона розташований на півночі країни, найближча суша знаходиться за 18 кілометрів на захід. На невеликому острові зараз проживають лише дві особи. Зазначається, що вони опублікували вакансію з метою подвоїти популяцію Рони.

    До списку обов'язків увійдуть технічне обслуговування доріг, автономних джерел електроенергії, транспортних засобів та пралень у житлових будинках. Також пара має бути готова до полювання на оленів та обслуговування туристів.

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    Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові
    Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові
    Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові
    Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові
    фото: Alamy Stock Photo

    Новим працівникам запропонують оселитися в одному з чотирьох кам'яних котеджів із видом на морську гавань.

    Раніше у грудні 2021 року на віддаленому острові Піл у Великій Британії з'явилася вакансія керуючого баром. Як ідеальний претендент влада бачить людину, яка добре знає місцевість та її історію. Успішному кандидату також необхідно стежити за всім островом, зберігаючи його історію та красу.

    Нагадаємо, середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, становить 10,4 тис. грн. Водночас робота окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня.

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    Теги: безробіття робота влада
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    Знайдено вакансію мрії для закоханих на ізольованому острові