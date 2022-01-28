«Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП

Кожен ФОП сам вирішує, який РРО використовувати

Кожен ФОП сам вирішує, який РРО використовувати

Впровадження РРО жодним чином не впливає на ціну товарів чи на витрати підприємця

Противники впровадження реєстраторів розрахункових операцій та фіскалізації роботи ФОПів поширюють величезну кількість міфів. Про це повідомили в партії «Слуга народу».

Міф 1

Касовий апарат обійдеться у 100 тис. грн на рік

Насправді: кожен ФОП сам вирішує, який РРО використовувати. Програмний реєстратор розрахункових операцій можна безкоштовно завантажити на сайті Державної податкової служби. Він не потребує платного обслуговування.

Міф 2

Через фіскалізацію товари здорожчають на 20%

Насправді: впровадження РРО жодним чином не впливає на ціну товарів чи на витрати підприємця. Програмний РРО можна встановити на смартфон або комп’ютер.

Міф 3

З РРО треба буде здавати додаткову звітність

Насправді: Звітність із програмних РРО формується в «один клік» і надсилається в електронному вигляді до податкової інспекції.

Міф 4

Через впровадження РРО треба створювати додаткове робоче місце.

Насправді: з використанням програмного РРО додаткове робоче місце не потрібне.

Міф 5

Бабуся з петрушкою на ринку має бути з РРО

Насправді: вимога використовувати РРО не стосується людей, які продають на ринку продукти власного підсобного господарства чи вживані речі, а також ФОПів І групи.

Міф 6

Кошти за встановлення РРО підуть приватним компаніям, що зароблятимуть на сервісному обслуговуванні, ремонті та програмному забезпеченні.

Насправді: За державний програмний РРО платити не треба – ні за встановлення, ні за обслуговування.

Міф 7

Програмний РРО неможливо встановити на iOS.

Насправді: Безкоштовна версія РРО для iOS уже розроблена. Найближчим часом її можна буде встановити.

Міф 8

Програмний РРО видає тільки електронні чеки, а багато людей, особливо в селах, не мають смартфона чи електронної пошти

Насправді: Використання РРО/ПРРО в селах не обов’язкове.

Міф 9

ФОП не зможе працювати, якщо зник інтернет-зв’язок.

Насправді: ФОП може працювати до 36 годин з ПРРО без інтернету, але не більше 168 годин на місяць. Після появи інтернет-зв’язку дані автоматично завантажуються на сервер ДПС

Міф 10

Податкова штрафуватиме за помилки у використанні РРО

Насправді: Основний штраф передбачений лише за невидачу фіскального чека чи не проведення продажу товару через РРО.

Міф 11

Треба отримувати дозвіл на РРО, інакше податкова не візьме на облік

Насправді: Отримання будь-яких дозволів не передбачено. Зареєструвати РРО можна онлайн через електронний кабінет платника податків.

Міф 12

Через впровадження РРО близько 30% ФОПів готові закритися

Насправді: Щодня кількість зареєстрованих РРО зростає. Понад 300 тис. ФОПів на єдиному податку вже використовують РРО. Майже 2 млн зареєстрованих ФОПів, що є рекордним показником.

Рада готова піти на поступки ФОПам. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. «Перенесень не буде. Жодних не буде відтермінувань. І скасування не буде жодного. Єдине що ми зробимо, ми тим, хто встановить РРО негайно до лютого місяця, ми штрафи на 2022 рік практично брати не будемо. Лише 10%. Це я вже подав поправку, вона пішла у законопроєкт про індустріальні парки, я вже взяв на себе політичну відповідальність, що це відбудеться. Я думаю, що підтримка цього рішення буде», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Києві другий день підприємці під час стінами Ради проводять акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) – безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше – через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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