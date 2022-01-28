«Великий малюк». Ексколега Тищенка розповіла про його ляпи на шоу

Без ситного обіду Тищенко під кінець робочого дня заговорювався та плутав предмети

Шеф-редакторка «Ревізора» Анна Жижа розповіла про особливості роботи із колишнім ведучим цієї програми, а нині народним депутатом від «Слуги народу» Миколою Тищенком. За її словами, чоловік поводив себе як «великий малюк». Водночас вона додала, що доводилося працювати багато та весь час

«В якості редактора на знімальному майданчику «Ревізора» я була ним дуже задоволена. Всі ляпи, які у нього були, я могла поправити. Звісно, делікатно та не при всіх. Людина, яка заходить в кадр о 9 ранку та завершує о 21-й, цілу зміну не закриває рот... Це складно», – каже Жижа.

Також вона розповіла про те, що без ситного обіду Тищенко під кінець робочого дня заговорювався та плутав предмети. «Коля міг втомитися, він чоловік і якщо у нас не було обіду і він не з'їв шматок м'яса та десяток яєць без жовтка, він міг заговорюватись. Переплутати духовку з чимось ще», – сказала Жижа.









Нагадаємо, «слуга народу» Микола Тищенко, який на Різдво Христове примудрився привітати українців із Великоднем, розбурхав мережу своїм вітанням із Днем Соборності України.

Також раніше «слуга» запустив кулінарне змагання. Тищенко пропонує українцям готувати мітболи.

Недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка. Нардеп закликав усіх присутніх заплющити очі і подивитися у небо. Також у мережі висміяли Тищенка, який інспектував вагони.

До слова, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

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