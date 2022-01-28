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    Нацбанк погіршив прогноз безробіття

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    У Києві безробітних удвічі менше, ніж було рік тому - Нацбанк погіршив прогноз безробіття
    У Києві безробітних удвічі менше, ніж було рік тому
    фото з відкритих джерел

    Кількість безробітного населення 15-70 років наприкінці 2021 року склала 1,6 млн осіб

    Національний банк України оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%. Про це йдеться у Інфляційному звіті Національного банку України (січень 2022 року).

    За оцінками НБУ, у 2021 році рівень безробіття досяг 9,8% (прогнозувалося 9,4%).

    Як зазначається у звіті, подальше зростання економіки, поліпшення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу на прогнозному горизонті.

    Зокрема, згідно з результатами опитувань щодо ділових очікувань у четвертому кварталі про плани збільшувати кількість працівників у 2022 році повідомила більшість підприємств. Підтримуватиме ринок праці і продовження вакцинації, що підвищить упевненість бізнесу щодо відсутності в майбутньому карантинних обмежень. Як наслідок рівень безробіття знизиться до 9,1% у 2022 році та надалі поступово наближатиметься до свого нейтрального рівня (8,5%), прогнозують в НБУ.

    «Утім, це триватиме довше, ніж очікувалося, через посилення диспропорцій на ринку праці, більш тривалі ефекти пандемії на участь у робочій силі та слабше за попередній прогноз відновлення економіки», – йдеться в документі.

    За даними Держстату, рівень безробіття Україні у третьому кварталі 2021 року склав 9,2%. Кількість безробітного населення 15-70 років склала 1,6 млн осіб.

    Додамо, що у Києві безробітних удвічі менше, ніж було рік тому.

    Також названо найпопулярніші вакансії і найбільш оплачувану роботу в Києві.

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    Теги: Національний банк економіка банк зарплата безробіття робота
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    Нацбанк погіршив прогноз безробіття