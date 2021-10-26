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    Робота в Києві: названо найоплачуваніші вакансії

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    Роботодавці шукають працівників через службу зайнятості - Робота в Києві: названо найоплачуваніші вакансії
    Роботодавці шукають працівників через службу зайнятості
    Фото з відкритих джерел

    Для представників робітничих професій є десятки високооплачуваних вакансій

    Середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, становить 10,4 тис. грн. Водночас робота окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Найбільше платять у сфері ІТ-технологій. Зарплати у вакансіях для цієї категорії працівників стартують від 40 тис. грн. Тут є і вакансія з найвищою зарплатою – фахівцю з розроблення комп’ютерних програм пропонують 110 тис. грн на місяць.

    Які зарплати пропонують у сфері ІТ-технологій:

    • у фахівців із розроблення та тестування програмного забезпечення середньомісячна зарплата – близько 72 тис. грн,
    • інженерам із програмного забезпечення комп’ютерів обіцяють 58 тис. грн,
    • аналітикам комп’ютерних систем – 54 тис. грн,
    • інженерам із комп’ютерних систем – 48 тис. грн,
    • аналітикам консолідованої інформації – 47 тис. грн.

    Найбільше вакансій у цій сфері – для інженерів-програмістів: середня зарплата складає 45,5 тис. грн.

    Другу групу високооплачуваних вакансій становлять менеджери різних напрямків. Як правило, пропозицій тут обмаль – на кожну вакансію претендують кілька кандидатів. Дається взнаки дисбаланс на ринку праці: на одну вакансію претендують 10 службовців та керівників.

    Запрошують на роботу:

    • посадовців із зарплатою 34,5–36,5 тис. грн,
    • менеджера з маркетингу – 25 тис. грн,
    • аналітика (банківська діяльність) – 25 тис. грн,
    • аналітика – 24 тис. грн.

    Третя категорія вакансій за рівнем оплати праці найчисельніша – представники робітничих професій. На ринку праці Києва кваліфіковані робітники завжди у великому попиті. Для них є десятки високооплачуваних вакансій, тож працевлаштування не є проблемою.

    Столичні роботодавці шукають:

    • рихтувальників кузовів на зарплату в середньому, 40,5 тис. грн,
    • зварювальників – 32,5 тис. грн,
    • електромонтажників – 24 тис. грн,
    • газорізальників – 23,5 тис. грн,
    • арматурників – 23,5 тис. грн,
    • монтажників – 22,5 тис. грн,
    • бетонярів – 22 тис. грн.
    Станом на 1 вересня на обліку в Київському центрі зайнятості перебувало 12,3 тис. безробітних, що вдвічі менше, ніж торік у відповідний період.
    Теги: Київ зарплата безробіття робота
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    Робота в Києві: названо найоплачуваніші вакансії