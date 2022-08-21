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Легендарна «Мрія»: моторошні фото зруйнованого літака

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Легендарна «Мрія»: моторошні фото зруйнованого літака
Рашисти знищили літак 27 лютого
фото: dtp.kiev.ua

У мережі з'явилися свіжі фото літака 

Зруйнований російськими окупантами літак «Мрія» зараз перебуває на аеродромі в Гостомелі. У мережі з'явилися свіжі фото літака «Мрія».

«Сумні фотографії мрії з Гостомеля: дуже багато хто запитує чому «Мрію» не евакуювали перед початком бойових дій. Не знаю, мабуть були причини», – йдеться у повідомленні під фото.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, 27 лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія». Пізніше журналіст Єгор Чечеринда заявив, що унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. 

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Теги: Київщина окупація війна літак

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