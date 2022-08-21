Легендарна «Мрія»: моторошні фото зруйнованого літака

У мережі з'явилися свіжі фото літака

Зруйнований російськими окупантами літак «Мрія» зараз перебуває на аеродромі в Гостомелі. У мережі з'явилися свіжі фото літака «Мрія».

«Сумні фотографії мрії з Гостомеля: дуже багато хто запитує чому «Мрію» не евакуювали перед початком бойових дій. Не знаю, мабуть були причини», – йдеться у повідомленні під фото.

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Нагадаємо, 27 лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія». Пізніше журналіст Єгор Чечеринда заявив, що унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати.