ДП «Антонов» створило Міжнародний фонд для відродження літака «Мрія»

«Мрія» – це літак найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами

У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 «Мрія».

Як повідомляє ДП «Антонов», незважаючи на тяжкі часи, колектив із рішучістю вважає «за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія».

У підприємстві зазначають, що мають всю необхідну конструкторську та науково-технічну документацію, а саме головне – «велике бажання та натхнення колективу» у відновленні легендарного літака.

«На жаль, у тяжкий час для України та ДП «Антонов» для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія». Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: «Безповоротна фінансова допомога» за банківськими реквізитами», – пишуть у ДП «Антонов».

Нагадаємо, окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія» . «Після 5-го авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів», –підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

Згодом у мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія».

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