Гендиректор держпідприємства «Антонов» відсторонений від роботи

Сергій Бичков став гендиректором у 2020

Проти посадовця розпочато службове розслідування

«Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причина розпочатого службового рішення тримається в секреті. Про це повідомляється у Facebook державного концерну «Укроборонпром».

Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.

В «Укроборонпромі» повідомили, що всіляко сприяють СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Державний концерн «Укроборонпром» призначив Сергія Бичкова виконувачем обов’язків генерального директора підприємства ДП «Антонов».

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