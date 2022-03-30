  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Гендиректор держпідприємства «Антонов» відсторонений від роботи

    Сергій Бичков став гендиректором у 2020 - Гендиректор держпідприємства «Антонов» відсторонений від роботи
    Сергій Бичков став гендиректором у 2020
    фото з відкритих джерел

    Проти посадовця розпочато службове розслідування

    «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причина розпочатого службового рішення тримається в секреті. Про це повідомляється у Facebook державного концерну «Укроборонпром».

    Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

    Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.

    В «Укроборонпромі» повідомили, що всіляко сприяють СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень.

    Нагадаємо, у листопаді 2020 року Державний концерн «Укроборонпром» призначив Сергія Бичкова виконувачем обов’язків генерального директора підприємства ДП «Антонов».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти СБУ війна Антонов розслідування Україна Укроборонпром Facebook Юрій Гусєв окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гендиректор держпідприємства «Антонов» відсторонений від роботи