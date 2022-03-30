Гендиректор держпідприємства «Антонов» відсторонений від роботи
Проти посадовця розпочато службове розслідування
«Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причина розпочатого службового рішення тримається в секреті. Про це повідомляється у Facebook державного концерну «Укроборонпром».
Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.
Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.
В «Укроборонпромі» повідомили, що всіляко сприяють СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Державний концерн «Укроборонпром» призначив Сергія Бичкова виконувачем обов’язків генерального директора підприємства ДП «Антонов».