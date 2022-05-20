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    Події в Україні

    Чому була знищена «Мрія»? З'явилися нові скандальні подробиці

    документ
    &laquo;Мрію&raquo; в Гостомелі спалили ще в перші дні війни - Чому була знищена «Мрія»? З'явилися нові скандальні подробиці
    «Мрію» в Гостомелі спалили ще в перші дні війни
    фото з відкритих джерел

    Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого

    Унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Про це повідомив журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook.

    За його інформацією, державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

    Чечеринда також оприлюднив текст листа, що його генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв розіслав своїм підлеглим, в тому числі у керівництву Державного підприємства «Антонов», 23 лютого.

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    Чому була знищена «Мрія»? З'явилися нові скандальні подробиці
    Чому була знищена «Мрія»? З'явилися нові скандальні подробиці

    «Я не хочу, аби вас охоплювала схвильованість, тривога чи, тим паче, панічні настрої. Цього не має бути у нашій команді… Я звертаюсь до вас як генеральний директор стратегічно важливого Державного концерну «Укроборонпром». Ми продовжуємо жити й працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі не має. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто. Як і про те, що нам з вами слід буде робити далі… Залякування з боку Росії…ми з вами на це не маємо права реагувати», – ідеться у тексті документа.

    «Абсолютно впевнений, що за знищення української «Мрії» мають відповідати не лише російські виродки», – підсумував журналіст.

    Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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    Теги: росія окупанти війна Антонов Мрія літак завод аеропорт Україна Укроборонпром Facebook журналіст Юрій Гусєв окупація #stoprussia
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    Чому була знищена «Мрія»? З'явилися нові скандальні подробиці