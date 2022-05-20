Чому була знищена «Мрія»? З'явилися нові скандальні подробиці

Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого

Унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Про це повідомив журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Чечеринда також оприлюднив текст листа, що його генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв розіслав своїм підлеглим, в тому числі у керівництву Державного підприємства «Антонов», 23 лютого.

«Я не хочу, аби вас охоплювала схвильованість, тривога чи, тим паче, панічні настрої. Цього не має бути у нашій команді… Я звертаюсь до вас як генеральний директор стратегічно важливого Державного концерну «Укроборонпром». Ми продовжуємо жити й працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі не має. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто. Як і про те, що нам з вами слід буде робити далі… Залякування з боку Росії…ми з вами на це не маємо права реагувати», – ідеться у тексті документа.

«Абсолютно впевнений, що за знищення української «Мрії» мають відповідати не лише російські виродки», – підсумував журналіст.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».