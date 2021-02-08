Американську мільярдершу помітили в брюках українського дизайнера

Кендалл Дженнер вибрала для походу в ресторан брюки українського дизайнера

Для вечері в ресторані Кендалл Дженнер вибрала брюки з колекції Bevza

Супермодель, мільярдерша та молодша сестра Кім Кардаш’ян Кендалл Дженнер вибрала для походу в ресторан брюки українського дизайнера Світлани Бевзи.

Про це повідомляє Starstyle.

Кендалл Дженнер потрапила в кадр папараці в Санта-Моніці. Американську супермодель з сестрою Кайлі Дженнер сфотографували на виході з ресторану Giorgio Baldi.

Для вечері в ресторані Кендалл Дженнер вибрала ансамбль кольору шоколаду, що складається з гольфу, мохерового жилета з V-подібним вирізом і прямих брюк, підібраних у колір.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений kendalljenner FAN ACCOUNT (@kennyjexner)

Це брюки з колекції Bevza осінь-зима 2020-21. Образ вона доповнила чобітьми Dorateymur і сумкою The Row.

До слова, модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп.