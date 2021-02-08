Американську мільярдершу помітили в брюках українського дизайнера
Для вечері в ресторані Кендалл Дженнер вибрала брюки з колекції Bevza
Супермодель, мільярдерша та молодша сестра Кім Кардаш’ян Кендалл Дженнер вибрала для походу в ресторан брюки українського дизайнера Світлани Бевзи.
Про це повідомляє Starstyle.
Кендалл Дженнер потрапила в кадр папараці в Санта-Моніці. Американську супермодель з сестрою Кайлі Дженнер сфотографували на виході з ресторану Giorgio Baldi.
Для вечері в ресторані Кендалл Дженнер вибрала ансамбль кольору шоколаду, що складається з гольфу, мохерового жилета з V-подібним вирізом і прямих брюк, підібраних у колір.
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Це брюки з колекції Bevza осінь-зима 2020-21. Образ вона доповнила чобітьми Dorateymur і сумкою The Row.
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