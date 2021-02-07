Подорожчання акцій Tesla ще більше примножило статки Ілона Маска

Найбагатша людина планети Джефф Безос заробив «лише» $7,7 млрд

Протягом минулого тижня власник компанії Tesla Ілон Маск розбагатів на $11,5 мільярда через подорожчання акцій компанії на 7,4%. Однак це все рівно не допомогло йому випередити Джеффа Безоса в рейтингу найзаможніших людей планети, повідомляє Forbes.

При цьому засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж заробили $10,4 мільярда доларів і $10 мільярдів доларів відповідно після подорожчання акцій Alphabet, материнської компанії Google, більш ніж на 14% цього тижня.

Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, найбагатшої людини планети, за тиждень зросли на $7,7 мільярда доларів. Акції Amazon подорожчали на 4,6%

Засновник китайської платформи Pinduoduo Колін Чжен Хуан на цьому тижні розбагатів на $10,7 мільярда доларів після того, як акції Pinduoduo виросли більш ніж на 18%.

Як повідомлялося раніше, 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.

Станом на 10 січня 2021 року статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищило 200 мільярдів доларів.

11 січня акції Tesla упали на 8%, що призвело до зменшення власного капіталу Ілона Маска на $13,5 млрд, через що власник компанії знову поступився першим місцем Джеффу Безосу.

12 січня президент України Володимир Зеленський запросив Ілона Маска відвідати музей космонавтики у Житомирі.