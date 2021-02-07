Байден зателефонував американці, яка втратила роботу через пандемію

Глава Білого дому заспокоїв жінку, розповівши їй про свою програму заходів для стимулювання економіки Америки

Розмова є частиною програми, у рамках якої Байден має намір регулярно спілкуватися із громадянами США

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із жителькою Каліфорнії Мішель, яка втратила роботу через пандемію коронавірусу.

Відповідне відео опубліковано в суботу, 6 лютого, на сторінці глави держави у Twitter.

У ролику повідомляється, що глава Білого дому заспокоїв жінку, розповівши їй про свою програму заходів для стимулювання економіки Америки.

«Ідея в тому, що ми хочемо заново відкрити бізнес. Ми приймемо план, який надасть людям термінову допомогу, якої вони так потребують. Це допоможе малому бізнесу відкритися», – інформував Байден.

Крім того, президент нагадав Мішель про намір уряду за найближчі 100 днів вакцинувати від коронавірусу 100 мільйонів американців.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

На це співрозмовниця відповіла, що вже записала своїх батьків на щеплення.

Відзначимо, що згадана розмова є частиною програми, у рамках якої Байден має намір регулярно спілкуватися із громадянами США.

Зазначимо, що у США конгресмен захворів на коронавірус після вакцинації.

Раніше президент США Джо Байден ввів карантин для авіапасажирів, які прибувають у США. Рішення було прийнято в зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

«На додаток до носіння маски будь-якого іноземця, який прибуває в США літаком з іншої країни потрібно буде зробити тест ще до посадки, до вильоту. А також йти на карантин, коли вони прибувають до Америки», – сказав політик.

Нагадаємо, американські вчені розкрили, як коронавірусна інфекція впливає на організм в перші години зараження.