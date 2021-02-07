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    У світі

    Байден зателефонував американці, яка втратила роботу через пандемію

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    <p>Глава Білого дому заспокоїв жінку, розповівши їй про свою програму заходів для стимулювання економіки Америки</p> - Байден зателефонував американці, яка втратила роботу через пандемію

    Глава Білого дому заспокоїв жінку, розповівши їй про свою програму заходів для стимулювання економіки Америки

    Скріншот з відео

    Розмова є частиною програми, у рамках якої Байден має намір регулярно спілкуватися із громадянами США

    Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із жителькою Каліфорнії Мішель, яка втратила роботу через пандемію коронавірусу.

    Відповідне відео опубліковано в суботу, 6 лютого, на сторінці глави держави у Twitter.

    У ролику повідомляється, що глава Білого дому заспокоїв жінку, розповівши їй про свою програму заходів для стимулювання економіки Америки.

    «Ідея в тому, що ми хочемо заново відкрити бізнес. Ми приймемо план, який надасть людям термінову допомогу, якої вони так потребують. Це допоможе малому бізнесу відкритися», – інформував Байден.

    Крім того, президент нагадав Мішель про намір уряду за найближчі 100 днів вакцинувати від коронавірусу 100 мільйонів американців.

    На це співрозмовниця відповіла, що вже записала своїх батьків на щеплення.

    Відзначимо, що згадана розмова є частиною програми, у рамках якої Байден має намір регулярно спілкуватися із громадянами США.

    Зазначимо, що у США конгресмен захворів на коронавірус після вакцинації.

    Раніше президент США Джо Байден ввів карантин для авіапасажирів, які прибувають у США. Рішення було прийнято в зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

    «На додаток до носіння маски будь-якого іноземця, який прибуває в США літаком з іншої країни потрібно буде зробити тест ще до посадки, до вильоту. А також йти на карантин, коли вони прибувають до Америки», – сказав політик.

    Нагадаємо, американські вчені розкрили, як коронавірусна інфекція впливає на організм в перші години зараження.

    Теги: Петро Порошенко США Джозеф Байден бізнес президент епідемія коронавірус
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