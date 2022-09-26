Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик

Міська рада Мирнограда придбала дорогу автівку нібито «на підтримку Збройних сил»

Мерія міста Мирноград, що знаходиться за 50 кілометрів від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбала позашляховик Toyota Land Cruiser 200 «на підтримку Збройних сил». Про це повідомляє видання «Наші гроші».

Журналісти знайшли цей автомобіль на одному з аукціонів по продажу вживаних автівок – це виявився чорний джип 2019 року випуску.

Відповідно до даних на сервісі «Прозорро», цей джип з номером кузова JTMCV02J504274632 придбано у фізичної особи Віталія Васильєва. Він регулярно бере участь у аукціонах з продажу вживаних авто. Цей автомобіль з пробігом 143 тис. км нещодавно теж виставлявся на аукціон.

«Навіщо Збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації «Executive Lounge» – не повідомляється. І чому замість одного джипа не купили десяток вживаних пікапів, що були б у нагоді на передку, – теж невідомо», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше радник голови НАК «Нафтогаз» Олег Діденко опинився у центрі скандалу. Стало відомо, що Діденко у травні цього року, у розпал війни, купив собі елітне авто – Bentley за $500 тис. Після цього «Нафтогаз» звільнив Діденка з займаної посади.