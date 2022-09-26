Головна Техно Авто
search button user button menu button

Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик

Надія Клочко
glavcom.ua
Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик
Міська рада Мирнограда купила позашляховик за 3 млн грн
фото: stat.vin

Міська рада Мирнограда придбала дорогу автівку нібито «на підтримку Збройних сил»

Мерія міста Мирноград, що знаходиться за 50 кілометрів від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбала позашляховик Toyota Land Cruiser 200 «на підтримку Збройних сил». Про це повідомляє видання «Наші гроші».

Журналісти знайшли цей автомобіль на одному з аукціонів по продажу вживаних автівок – це виявився чорний джип 2019 року випуску.

Відповідно до даних на сервісі «Прозорро», цей джип з номером кузова JTMCV02J504274632 придбано у фізичної особи Віталія Васильєва. Він регулярно бере участь у аукціонах з продажу вживаних авто. Цей автомобіль з пробігом 143 тис. км нещодавно теж виставлявся на аукціон.

Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик фото 1
Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик фото 2

«Навіщо Збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації «Executive Lounge» – не повідомляється. І чому замість одного джипа не купили десяток вживаних пікапів, що були б у нагоді на передку, – теж невідомо», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше радник голови НАК «Нафтогаз» Олег Діденко опинився у центрі скандалу. Стало відомо, що Діденко у травні цього року, у розпал війни, купив собі елітне авто – Bentley за $500 тис. Після цього «Нафтогаз» звільнив Діденка з займаної посади.

Читайте також: Десять найдорожчих авто, які купила держава у 2021 році
Теги: автомобіль Донеччина тендер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Tesla заявили, що їм поки що не було відомо про будь-які гарантійні претензії
Tesla відкликає понад мільйон автомобілів: названа причина
23 вересня, 16:37
В Україні можуть дозволити керування легковим автомобілем неповнолітнім
Рада може дозволити сідати за кермо автомобіля неповнолітним
17 вересня, 06:37
На Сумщині автомобіль підірвався на міні
На Сумщині автомобіль підірвався на міні
8 вересня, 23:00

Авто

Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик
Мерія міста на Донеччині купила за 3 млн грн елітний позашляховик
Сервісні центри МВС змінили правила видачі водійських посвідчень
Сервісні центри МВС змінили правила видачі водійських посвідчень
Tesla відкликає понад мільйон автомобілів: названа причина
Tesla відкликає понад мільйон автомобілів: названа причина
«Шмурдяку все більше». Експерт розповів про тривожну тенденцію на ринку пального
«Шмурдяку все більше». Експерт розповів про тривожну тенденцію на ринку пального
Стало відомо, які «Байрактари» випускатимуть в Україні
Стало відомо, які «Байрактари» випускатимуть в Україні
У додатку «Дія» з'явилося одразу кілька нових документів та функцій
У додатку «Дія» з'явилося одразу кілька нових документів та функцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
111K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
98K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
61K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
46K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
41K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ

Новини

П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту