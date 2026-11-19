Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 19 листопада 2026 року. Порівняно з 18 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн, євро – 49,85 грн, польського злотого – 11,23 грн.

Курс валют станом на 19 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,2020 ↓ 49,5717 ↓ 59,5028 ↓ 11,2393 ↓ 53,6734 ↓ Ощадбанк 45,10 / 45,60 49,50 / 50,35 - - - Приватбанк 45,20 / 45,66 49,45 / 50,25 59,23 / 59,88 11,20 / 11,49 - ПУМБ 45,20 / 45,80 49,70 / 50,40 59,10 / 60,50 11,15 / 11,45 - monobank 45,21 / 45,63 49,46 / 50,20 - - - Райффайзен 44,90 / 45,65 49,10 / 50,10 57,10 / 61,00 10,60 / 11,60 51,20 / 55,00 OTP Bank 45,00 / 45,65 49,25 / 50,25 - - 53,00 / 54,00 Укрсиббанк 45,15 / 45,65 49,47 / 50,25 58,90 / 60,80 - 53,20 / 54,75

* курс валют станом на 10:17 19 листопада 2026 року

За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.