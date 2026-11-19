Курс валют 19 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 19 листопада 2026 року. Порівняно з 18 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн, євро – 49,85 грн, польського злотого – 11,23 грн.
Курс валют станом на 19 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,2020 ↓
|49,5717 ↓
|59,5028 ↓
|11,2393 ↓
|53,6734 ↓
|
Ощадбанк
|45,10 / 45,60
|49,50 / 50,35
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,20 / 45,66
|49,45 / 50,25
|59,23 / 59,88
|11,20 / 11,49
|-
|
ПУМБ
|45,20 / 45,80
|49,70 / 50,40
|59,10 / 60,50
|
11,15 / 11,45
|-
|
monobank
|45,21 / 45,63
|49,46 / 50,20
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,90 / 45,65
|
49,10 / 50,10
|57,10 / 61,00
|10,60 / 11,60
|
51,20 / 55,00
|
OTP Bank
|45,00 / 45,65
|49,25 / 50,25
|-
|-
|53,00 / 54,00
|
Укрсиббанк
|45,15 / 45,65
|49,47 / 50,25
|58,90 / 60,80
|-
|53,20 / 54,75
За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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