Курс валют 12 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 12 листопада 2026 року. Порівняно з 11 листопада, долар США, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн, євро – 50,48 грн, польського злотого – 11,46 грн.

Курс валют станом на 12 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,3222 ↓ 50,4823 ↓ 60,3568 ↓ 11,4678 ↓ 54,6778 ↓ Ощадбанк 45,30 / 45,95 50,35 / 51,50 59,70 / 61,90 11,10 / 11,70 53,90 / 55,60 Приватбанк 45,5 / 45,87 50,47 / 51,28 60,3 / 60,60 11,42 / 11,75 - ПУМБ 45,40 / 46 50,80 / 51,50 60,30 / 61,70 11,42 / 11,72 - monobank 45,51 / 45,86 50,48 / 51,18 - - - Райффайзен 45,20 / 45,95 50,20 / 51,10 58 / 62 10,80 / 11,80 52 / 56 OTP Bank 45,16 / 45,50 49,92 / 50,90 59,70 / 60,88 11,30 / 11,50 54,01 / 55,01 Укрсиббанк 45,30 / 46 50,60 / 51,60 60 / 62,10 - 54,15 / 56,15

* курс валют станом на 09:15 12 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.