Курс валют 12 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 12 листопада 2026 року. Порівняно з 11 листопада, долар США, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн, євро – 50,48 грн, польського злотого – 11,46 грн.
Курс валют станом на 12 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,3222 ↓
|50,4823 ↓
|60,3568 ↓
|11,4678 ↓
|54,6778 ↓
|
Ощадбанк
|45,30 / 45,95
|50,35 / 51,50
|59,70 / 61,90
|11,10 / 11,70
|53,90 / 55,60
|
Приватбанк
|45,5 / 45,87
|50,47 / 51,28
|60,3 / 60,60
|11,42 / 11,75
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46
|50,80 / 51,50
|60,30 / 61,70
|
11,42 / 11,72
|-
|
monobank
|45,51 / 45,86
|50,48 / 51,18
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,20 / 45,95
|
50,20 / 51,10
|58 / 62
|10,80 / 11,80
|
52 / 56
|
OTP Bank
|45,16 / 45,50
|49,92 / 50,90
|59,70 / 60,88
|11,30 / 11,50
|54,01 / 55,01
|
Укрсиббанк
|45,30 / 46
|50,60 / 51,60
|60 / 62,10
|-
|54,15 / 56,15
За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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