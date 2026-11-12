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Курс валют 12 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 12 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 12 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 12 листопада 2026 року. Порівняно з 11 листопада, долар США, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн, євро – 50,48 грн, польського злотого – 11,46 грн.

Курс валют станом на 12 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,3222  50,4823  60,3568  11,4678  54,6778
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 45,95 50,35 / 51,50 59,70 / 61,90 11,10 / 11,70 53,90 / 55,60
Приватбанк Приватбанк
 45,5 / 45,87 50,47 / 51,28 60,3 / 60,60 11,42 / 11,75 -
ПУМБ ПУМБ
 45,40 / 46 50,80 / 51,50 60,30 / 61,70

11,42 / 11,72

 -
monobank monobank
 45,51 / 45,86 50,48 / 51,18 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,20 / 45,95

50,20 / 51,10

 58 / 62 10,80 / 11,80

52 / 56
OTP Bank OTP Bank
 45,16 / 45,50 49,92 / 50,90 59,70 / 60,88 11,30 / 11,50 54,01 / 55,01
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,30 / 46 50,60 / 51,60 60 / 62,10 - 54,15 / 56,15
* курс валют станом на 09:15 12 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк гроші

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