Багато українців можуть залишитися без пенсії: роз’яснення експерта

Втрата роботи під час війни може суттєво вплинути на пенсії українців у майбутньому

Багато українців, які під час війни втратили роботу, наразі не сплачують єдиний соціальний внесок

Через війну багато українців можуть залишитися без пенсії. В Україні страховий стаж зараховується тільки зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Пенсійний фонд, проте з війною все змінилося, адже чимало людей залишилися без роботи й, відповідно, без нарахування страхового стажу. Про це попередив експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський.

Експерт зазначив, що, за даними Міжнародної організації праці, через російську агресію в Україні 5 млн людей втратили робочі місця.

Павловський пояснив, чому сплата ЄСВ є важливою для нарахування пенсій у майбутньому.

«Згідно з чинним законодавством, страховий стаж зараховується тільки зі сплати надходження єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд. Якщо такого надходження не було, то відповідно той термін, за який не було надходження, не зараховується до страхового стажу.

Виходить так, що люди, які втратили роботу вимушено, через війну, і не змогли знову працевлаштуватися або ж офіційно не оформилися у центрах зайнятості й не отримують відповідну допомогу по безробіттю, то вони просто фізично не можуть сплачувати ЄСВ. Страховим стаж пропадає. Відповідно, виникнуть згодом проблеми з нарахуванням пенсії», – зазначив він.

Експерт нагадав, що в Україні, згідно з пенсійною реформою Гройсмана-Реви 2016 року, щороку збільшується тривалість мінімального необхідного страхового стажу, щоб вийти на пенсію. Цього року потрібно мати мінімум 29 років. Наступного буде 30.

«Поступово мінімальний страховий стаж на вихід на пенсію зросте до 35 років. Ті, що зараз сплачують єдиний внесок, не зможуть, наприклад вийти у 60 років на пенсію, якщо не буду відповідної кількості страхового стажу. Потрібно буде допрацьовувати, аби докупати (22% від подвійної мінімалки за кожен страховий місяць)», – пояснив Павловський.

Також експерт звертає увагу, що прихована загроза зараз є у тому, що більшість роботодавців відправляють своїх працівників у відпустку своїм коштом. Проте, люди, які знаходяться в неоплачуваній відпустці, також не сплачують внеску. Отже, страховий стаж знову ж таки не нараховується.

Павловський також запропонував два способи, як захистити права працівників у сьогоднішніх умовах.

уряд в економічному плані має визначити пріоритетом відновлення робочих місць;

людей треба заохочувати офіційно шукати роботу, оформлюватися безробітними й ставати на облік в центрах зайнятості.

Нагадаємо, з 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні зросла на 200 грн і становить 6 700 грн. Тако раніше Кабмін схвалив проєкт бюджету, у якому прожитковий мінімум залишиться таким, яким був й минулого року, тобто 2589 грн.

У жовтні у зв’язку з підвищенням зарплати зросте мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років та які мають страховий стаж (для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років). Про це повідомили у Пенсійному фонді.

З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн (6 700*40%).