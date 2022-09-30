З жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата

З 1 жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата, підвищиться розмір ЄСВ, а також підвищується виплати пенсіонерам

Мінімальна зарплата зросте на 200 гривень, тобто з 1 жовтня вона становитиме близько 6 700 гривень. Ще раніше Кабмін схвалив проєкт бюджету, у якому прожитковий мінімум залишиться таким, яким був й минулого року, тобто 2589 гривень. Про це повідомляє 24tv.ua.

У погодинному вираженні показник складатиме 40,46 гривні. Крім цього, зміняться податки та штрафи, котрі прив'язані до цього показника. Йде мова про штрафи за порушення трудового законодавства та ЄСВ.

З 1 жовтня в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Від 70 до 75 років: додадуть по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації. Більше ніж 80 років: з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 гривень до 6 532,50 гривень. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 186 гривень до 5 986,50 гривень.

Пенсіонерам, яким виповнилось 65 років, які не працюють та мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок, підвищать виплати до 2 680 гривень.

Нагадаємо, з квітня уряд запровадив програму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – за кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує підприємцю 6500 грн впродовж двох місяців. Компенсація надається роботодавцю, який взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за 4 квартал 2021 р. або весь 2021 р. та не є неприбутковою організацією.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців.

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня 2022 р., але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

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