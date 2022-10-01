Зростання пенсій у жовтні: кому заплатять більше грошей

На підвищення виплат з 1 жовтня можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилося від 70 до 75 років

У жовтні у зв’язку з підвищенням зарплати зросте мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років та які мають страховий стаж (для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років). Про це повідомили у Пенсійному фонді.

З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн (6 700*40%).

Також на підвищення виплат з 1 жовтня можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилося від 70 до 75 років. Їм буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 грн.

Крім того, з 1 жовтня зростуть мінімальні розміри військових пенсій за інвалідністю. Зокрема, мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни залежно від групи та звання становитимуть від 4 396 грн до 6 532 грн.

Загалом для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижче:

І група – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (13 175 грн);

ІІ група – 525% прожиткового мінімуму (10 641,75 грн);

ІІІ група – 360% прожиткового мінімуму (7 297 грн).

Також українські пенсіонери можуть розраховувати на грошову допомогу. Передбачені надбавки до пенсій громадян, які є жертвами нацистських переслідувань. Пенсіонери отримають від 300 до 1013 грн у жовтні. Сума доплати до пенсії залежатиме від статусу українця.